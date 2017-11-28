Для улучшения отношений США с Россией нужно решить вопрос Украины - Волкер

Для улучшения отношений с Россией сторонам нужен прогресс в достижении мира на востоке Украины. Об этом заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.

Читайте такжеТрамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию - Волкер В интервью изданию Politico Волкер также признал, что сейчас он не видит готовности президента Путина изменить свою политику в отношении Украины и оценил на 80% вероятность, что конфликт на Донбассе продлится и в следующем году.

По Крыму американский дипломат предполагает, что ситуация будет затяжной и наверное похожей на оккупацию Советским Союзом стран Балтии, которую США никогда не признавали.

Курт Волкер сказал, что его прошлая встреча с помощником Путина Владиславом Сурковым была “шагом назад”, потому что Россия на этом этапе не хочет полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

“Это была дружелюбная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече, которая состоится где-то в декабре”, - сказал Курт Волкер о переговорах 13 ноября в Белграде.

Москва сейчас заявляет, что поддерживает идею лишь ограниченной миссии ООН, деятельность которой была бы разрешена только вдоль полосы, которая отграничивает отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, которые фактически контролирует Россия.

Российские представители также настаивают, что мандат возможного миротворческого контингента также должен быть ограничен только защитой наблюдателей ОБСЕ, которые следят за условиями перемирия.

Американский представитель выразил мнение, что российское предложение о миротворцах ООН является признаком желания Москвы начать диалог и рассмотреть варианты дальнейших действий.

“Я не знаю, какой после этого следующий шаг. Возможно это (“шаг назад”) произошло по другим причинам, которые не связаны с Украиной, просто такие сейчас отношения США с Россией. Возможно это связано с тем, что не было двусторонней встречи президента Путина с президентом Трампом”, - предположил Волкер.

Американский представитель подчеркнул, что право Украины на самозащиту подтверждают и международные законы, включая с Уставом ООН, а потому не должно быть препятствий в поставках американского оружия Киеву, если таким будет политическое решение в Вашингтоне.

Волкер считает, что Россия пока решила не расширять свою интервенцию в Украине, но президент Путин, по его мнению, решает, под какими лозунгами будет проходить президентская кампания в России перед выборами в марте 2018 года.

Курт Волкер, который был послом США в НАТО (2008-2009) сказал, что по его мнению членство Польши и стран Балтии в Альянсе является решающим сдерживающим фактором для возможных агрессивных амбиций Москвы.

Он также подчеркнул, что Украина имеет право быть членом НАТО, если страна этого захочет и если выполнит все необходимые для вступления условия, как это в свое время сделали другие страны Восточной Европы.