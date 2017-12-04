В ВР из-за блокирования NewsOne призвали провести слушания по информбезопасности

В комитетах Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и по вопросам культуры и духовности выступают против давления на средства массовой информации и призывают провести в парламенте слушания по информационной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Вы видели несколько дней назад: один из наших коллег - депутатов на одном из частных каналов выступил с оскорблениями и к участникам Революции достоинства, и ко всем событиям, которые сейчас происходят в стране. Речь идет о телеканале NewsOne, который продолжает занимать антигосударственную и антиукраинскую позицию», - сказал депутат.

Княжицкий напомнил, что накануне неизвестные заблокировали этот канал, «превратив их из негодяев в жертв».

«Наш комитет и комитет Виктории Сюмар (Комитет ВР по вопросам свободы слова) выступает против любого блокирования и давления на средства массовой информации. Но вместе с тем, мы убеждены, что, возможно, нам нужно было бы в парламенте провести слушания по вопросам информационной безопасности», - сказал он.

Читайте такжеПолиция не зафиксировала грубых нарушений во время блокировки телеканала NewsOne

Княжицкий отметил, что в стране есть множество органов, которые за это отвечают, в частности, Министерство информации, Гостелерадио и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, но в то же время «до сих пор украинский эфир совершенно не защищен от антиукраинских провокаций, от того, чтобы люди, которые презирают украинские ценности, ценности украинской культуры, продолжали пропагандировать свою точку зрения».

«Мы убеждены, что это нужно немедленно прекратить», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря на сайте телеканала NewsОne было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировали вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должно изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе «Украинский формат», где он назвал Евромайдан «государственным переворотом власти».

Середюк пообещал, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что блокирование NewsOne является прямым препятствованием журналистской деятельности и давлением на средства массовой информации в стране.

4 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости как давления и блокирования СМИ, так и подыгрывания пропаганде РФ в оценке Революции достоинства.

По словам главы государства, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства.