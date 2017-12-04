Любое давление на СМИ недопустимо: Порошенко о блокировании NewsОne

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости как давления и блокирования СМИ, так и подыгрывания пропаганде РФ в оценке Революции достоинства.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование - недопустимы. Так же недопустимы попытки оправдывать действия страны - агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции достоинства. Подчас такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать», - заявил он.

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Кроме того, Порошенко отметил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря на сайте телеканала NewsОne было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировала вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должно изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе «Украинский формат», где он назвал евромайдан «государственным переворотом власти».

Середюк пообещал, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что блокирование NewsOne является прямым препятстваванием журналистской деятельности и давлением на средства массовой информации в стране.