Порошенко едет во Львовскую область

Президент Украины Петр Порошенко 6 декабря с рабочей поездкой будет находиться во Львовской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания во Львовской ОГА сообщил губернатор Львовской области Олег Синютка.

Однако он не уточнил программу пребывания главы государства в области.

Как сообщил руководитель Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Львов) Александр Поронюк, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Порошенко посетит Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) во Львовской области.