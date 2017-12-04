Порошенко едет во Львовскую область
12:29, 04 декабря 2017Политика
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Порошенко посетит Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.
Президент 6 декабря будет находиться во Львовской области / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 6 декабря с рабочей поездкой будет находиться во Львовской области.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания во Львовской ОГА сообщил губернатор Львовской области Олег Синютка.
Однако он не уточнил программу пребывания главы государства в области.
Как сообщил руководитель Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Львов) Александр Поронюк, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Порошенко посетит Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) во Львовской области.
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