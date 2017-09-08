В Украине начались учения НАТО Rapid Trident-2017 - Минобороны

На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений Rapid Trident-2017, сообщает Минобороны Украины.

"В рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 заокеанские партнеры с одной из авиационных баз Соединенных Штатов Америки прибыли на украинскую землю с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях", - говорится в сообщении.

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"На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава", - сообщает Минобороны.

"Сами же обучения в целом будут способствовать повышению уровня боевой выучки Воздушных Сил ВС Украины и Вооруженных Сил Украины в целом", - отмечает оборонное ведомство.

В учениях Rapid Trident-2017 примут участие до 2,5 тысяч украинских воинов и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения состоятся в Международном миротворческом центре "Яворов" и завершатся 23 сентября.

Из-за участия военных из Молдовы в стране разгорелся конфликт - пророссийский президент Игорь Додон пытался запретить правительству отправлять контингент на учения.