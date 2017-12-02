В оккупированном Крыму готовят списки бывших украинских военных, которые получили российские паспорта

Пророссийские власти оккупированного Крыма собирают списки лиц, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины до 18 марта 2014 года на полуострове, с целью урегулирования вопроса их регистрации по месту жительства. Об этом сообщила пресс-служба так называемого правительства Крыма, сообщают «Крым.Реалии».

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«Учитывая тот факт, что отсутствие регистрации влечет неудобства не только бывшим военнослужащим, но и членам их семей, завершить все процедуры необходимо в кратчайшие сроки. На данный момент совместно с военными комиссариатами ведется работа по сбору списка лиц, проходивших военную службу в воинских частях, дислоцировавшихся до 18 марта 2014 года на территориях Крыма и Севастополя», – цитирует пресс-служба пророссийского вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

Михайличенко утверждает, что бывшим украинским военным, которые получили паспорта гражданина России, «предоставляется право зарегистрироваться по месту жительства по адресу военного комиссариата, расположенного на территории их проживания».

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские власти позволила бывшим украинским военнослужащим прописаться в квартирах и домах военных городков Крыма. По некоторым данным, речь идет примерно о 1,5-2 тысячи человек.

По состоянию на октябрь 2017 года, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует государственную измену 73 украинским военным, которые сломали присягу и после аннексии Россией Крыма не вернулись с полуострова на материк.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.