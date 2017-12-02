В Крыму оккупанты хотят брать расписки с американских журналистов о том, что они напишут "только правду"

В оккупированном Крыму так называемый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил брать с американских журналистов, которые хотят посетить полуостров, расписку, что по возращении на свою родину они напишут и покажут правду о происходящих там процессах.

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"Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме", — сказал Фикс, передает РИА Новости.

Фикс подчеркнул, что американские СМИ не обращались в крымский парламент за аккредитацией, но даже если такая инициатива и возникнет, то "госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений".

Ранее глава комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что ГД примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.