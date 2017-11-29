Цена для РФ за вооруженную агрессию против других стран должна постоянно расти – Парубий
Спикер ВР отметил, что санкции против РФ должны ужесточаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркивает, что санкции против Российской Федерации должны ужесточаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении к участникам официального открытия пленарного заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве.
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«Когда одна из стран-членов ПАЧЭС проводит агрессивную политику, вводит оккупационные войска на территорию Грузии, Молдовы, Украины, это подрывает сам фундамент. И я подчеркиваю еще раз, саму философию деятельности нашей организации, и мы все вместе должны дать адекватный ответ на подобные действия страны-агрессора», - отметил Парубий.
Он напомнил, что ведущие государства мира ввели санкции против России и постоянно их продлевают. Спикер выразил благодарность международному сообществу за всестороннюю поддержку Украины.
«Считаем, что санкции против агрессора должны продлеваться и ужесточаться вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с нормами международного права. Речь идет не только об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, но и об украинском Крыме», - подчеркнул он.
«Цена для России за грубое нарушение международного права и вооруженную агрессию против других государств должна постоянно расти. Нам нужно быть ответственными и консолидированными. Только вместе мы способны заставить тех, кто пренебрегает уставными принципами организации, уважать ключевые принципы мирного сосуществования и добрососедства», - подчеркнул Парубий.