Цена для РФ за вооруженную агрессию против других стран должна постоянно расти – Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркивает, что санкции против Российской Федерации должны ужесточаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении к участникам официального открытия пленарного заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве.

Читайте такжеПарубий назвал сроки окончательного принятия госбюджета-2018

«Когда одна из стран-членов ПАЧЭС проводит агрессивную политику, вводит оккупационные войска на территорию Грузии, Молдовы, Украины, это подрывает сам фундамент. И я подчеркиваю еще раз, саму философию деятельности нашей организации, и мы все вместе должны дать адекватный ответ на подобные действия страны-агрессора», - отметил Парубий.

Он напомнил, что ведущие государства мира ввели санкции против России и постоянно их продлевают. Спикер выразил благодарность международному сообществу за всестороннюю поддержку Украины.

«Считаем, что санкции против агрессора должны продлеваться и ужесточаться вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с нормами международного права. Речь идет не только об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, но и об украинском Крыме», - подчеркнул он.

«Цена для России за грубое нарушение международного права и вооруженную агрессию против других государств должна постоянно расти. Нам нужно быть ответственными и консолидированными. Только вместе мы способны заставить тех, кто пренебрегает уставными принципами организации, уважать ключевые принципы мирного сосуществования и добрососедства», - подчеркнул Парубий.