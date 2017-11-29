Maserati и земля на $500 тысяч: СМИ рассказали о собственности "бедной" тещи завхоза Нацполиции (видео)

Теща начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова несмотря на официальную нищету оказалась владелицей элитной машины и недвижимости стоимостью в полмиллиона долларов. Об этом говорится в расследовании "Наших Грошей".

Отмечается, что Татьяна Зачиняева в 2017 году приобрела три земельных участка общей площадью 39 соток на берегу обводного канала Киевского водохранилища. Рыночная стоимость земли здесь составляет 2,5 тысячи долларов за сотку, то есть цена всех участков Зачиняевой должна составлять 97,5 тыс долларов.

Теща Наумова также является владелицей земельных участков на 36 соток, которые расположены неподалеку, на берегу Днепра. Участки приобрели в разные годы, их рыночная цена должна составлять 90 тыс. долларов. В 2012 году на этой земле начали возводить дом. По оценке архитекторов, стоимость 5-этажной "коробки" должна составлять около 450 тыс долларов.

Также у Татьяны Зачиняевой обнаружили два участка в селе Рыбаковка Николаевской области на берегу Черного моря. В 2013 году она приобрела здесь 40 соток земли, общая рыночная стоимость которой должна составлять около 40 тыс. долларов.

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Кроме того, в феврале 2017 года Татьяна Зачиняева стала обладательницей люксового Maserati Levante 2016 года випусука. У официального дилера такие авто стоят от 3 млн грн., это 110 тыс. долларов. Сейчас эта машина выставлена на продажу

Официальные доходы тещи завхоза Нацполиции более, чем скромные – за последние пять лет она получила лишь 10,5 тыс. грн. Зачиняева является совладелицей пяти частных компаний, но ни одна из них не приносит значительных прибылей.

Сам Иван Наумов отказался комментировать состояние тещи, ссылаясь на то, что они не являются его личными.

"Откуда у нее все эти вещи – спросите у нее. Если бы она проживала со мной, я бы с удовольствием задекларировал, показал бы все как надо", - сказал он.

Начальник Департамента управления имуществом НПУ Иван Наумов до середины 2000-х работал в правоохранительных органах Донецка, позже перевелся в Киев, в 2012 г. получил должность в Винницкой области – сначала начальника управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, а с апреля 2014 г. – заместителя начальника УМВД области. Затем он вернулся в Киев, получив должность начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины, а ныне Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины.

С доходов Наумов декларирует только зарплату: 12 тысяч в месяц в 2014 г., 18 тысяч - в 2015 г., 38 тысяч - в 2016 годах.

Жена Нумова, согласно его же декларациям за последние три года, нигде не работает. Единственный доход за этот промежуток времени она получила в 2015 году – от продажи машины за 580 тыс. грн. Валентина Наумова числится совладелицей нескольких частных компаний, однако ни от одного из них не задекларировано прибыли.

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На Наумову были зарегистрированы авто Volkswagen Touareg (2011 г.) и мотоцикл Harley-Davidson Vrscf (2009 г.). Сейчас машина продана, вместо нее приобретена новая той же модели, но уже 2017 г. в. Такое авто у официального дилера стоит под 1,5 миллиона.

Напомним, нардепы, судьи и полицейские - представителей этих категорий среди других зачастую требуют проверить физические и юридические лица, которые обращаются в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Глава ведомства Наталья Корчак отметила, что сейчас большинство проверок деклараций начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц с приведенными фактами о вероятных правонарушениях в части отражения в декларации недостоверных данных.

С февраля 2017 года больше всего проверок в настоящее время начато в отношении должностных лиц органов местного самоуправления: депутатов местных советов, городских, поселковых, сельских голов, работников органов местного самоуправления. Также, информация о возможном отражении в декларации недостоверных сведений массово поступала в отношении народных депутатов, судей, полиции, органов Государственной фискальной службы и центральных органов исполнительной власти.