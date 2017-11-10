Обвинительный акт Насирову направили в суд - НАБУ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро, по поводу отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента погашения долга ГФС.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, досудебное расследование в этом производстве завершено 28 июля 2017 года. Подозреваемые и их защитники знакомились с материалами расследования более трех месяцев.

Читайте такжеСАП вручила Насирову обвинительный акт, дело передадут в суд сегодня

"В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.

Читайте такжеОтстраненный глава ГФС Насиров хочет вернуться на работу

28 июля расследование дела было завершено, и Насирову было сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения: кроме инкриминируемого злоупотребления властью и служебным положением (ст. 364 УК), он также подозревается в служебном подлоге (ст. 366 УК).

19 октября суд продолжил Насирову процессуальные обязанности до 14 декабря и разрешил перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы. В то же время суд оставил Насирову обязанность носить электронный браслет.

Руководителя департамента погашения долга ГФС, который, по данным Национального антикоррупционного бюро, был соучастником совершенных Насировым преступлений, был задержан 30 марта. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.