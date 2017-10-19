Насиров будет носить браслет еще до 14 декабря, но с возможностью выезжать из Киева

Суд продлил отстраненном главе ДФС Украины Романа Насірову процессуальные обязанности до 14 декабря и разрешил выезжать в Киевскую область. Такое решение приняла 19 октября следственный судья Людмила Кизюн. Об этом сообщают “Наши гроши”.

Суд разрешил Насирову перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы.

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Суд оставил для Насирова обязанность носить электронный браслет. Браслет можно временно снимать, если того требуют медицинские процедуры. Как известно, ранее Насиров просил детективов НАБУ предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения, однако получил отказ.

Остальные обязательства суд оставил без изменений, а именно: сдать паспорта и другие документы, дающие право выезда за границу; приезжать к детективу, прокурору, в суд по первому требованию; сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве.

Сегодняшнее заседание в Соломенском райсуде началось с опозданием на два часа, и длилось почти десять часов.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

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Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.