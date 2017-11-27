Говорить о выполнении Шаройко функций разведчика преждевременно – председатель Союза журналистов

Говорить о выполнении функций разведчика в Беларуси украинским журналистом Павлом Шаройко преждевременно.

Об этом на своей странице в Facebook написал Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Томиленко считает, что пока к Шаройко не будет постоянного доступа украинского консула и пока не будет постоянного контакта с журналистом независимого адвоката, преждевременно говорить о выполнении им функций разведчика.

«Сегодня обнародуется только видео одной заинтересованной стороны – белорусского КГБ. При каких условиях получены «показания» Шаройко, не осуществляется ли на него давления, не реализуется ли здесь сценарий российских спецслужб?...», – рассуждает председатель НСЖУ.

В то же время он отмечает, что «тема очень чувствительная и нам стоит быть максимально критичными к заинтересованным источникам».

По последней информации, в КГБ Беларуси утверждают, что Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике.

Ранее белорусские СМИ обнародовали видео с допросом задержанного украинца.

Напомним, что 17 ноября 2017 года стало известно о том, что в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. В понедельник, 20 ноября, белорусский КГБ подтвердил задержание Шаройко за обвинения в шпионаже.