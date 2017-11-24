Более 90% украинцев не считают приоритетным развитие отношений с РФ - опрос

Развитие отношений с Россией сегодня считают приоритетом геополитической ориентации Украины только 6,8% респондентов.

Об этом сообщила руководитель программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Юлия Тищенко на брифинге.

Она отметила, что больше всего сторонников этого вопроса на востоке (почти 16%) и на юге Украины (10%).

За развитие связей в рамках СНГ выступают 11,9% опрошенных украинцев. В этом вопросе также наибольшая поддержка респондентов на востоке (26,4%) и на юге Украины (почти 15%).

Читайте такжеУкраинская диаспора в РФ просит Путина не идти на четвертый президентский срок

В то же время Тищенко отмечает, что в вопросе внешней политики европейская интеграция является значительным фактором, объединяющим людей. По данным исследования, 30,6% респондентов отдают предпочтение глубокой интеграции в ЕС, еще 30,6% - развитию двусторонних связей с европейскими странами.

Несмотря на положительную оценку процесса подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, 51% респондентов считают, что Украине нужно опираться на собственные силы и поддерживать независимость.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2 сентября - 25 октября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2027 респондентов. Участники опросов могли дать не один, а несколько ответов на вопросы анкеты.