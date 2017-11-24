США призвали Россию немедленно освободить украинца Сущенко

Представительство США при ОБСЕ призвало РФ немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом заявил официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан.

Читайте такжеПриказал не унывать: журналист Сущенко встретился с семьей в московском СИЗО

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. Мы призываем Россию снять эти обвинения", - подчеркнул Камиан.

"Соединенные Штаты также следят за делами Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых осудили в мае 2016 по обвинению в ложном "терроризме". Мы призываем Россию вернуть их в Украину", - подчеркнул американский дипломат.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, включая обязательства перед ОБСЕ, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Камиан.