Переворот в "ЛНР": в сети показали Плотницкого в аэропорту Москвы (видео)
23:01, 23 ноября 2017Политика
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В аэропорту "Шереметьево" в Москве Плотницкого ждали два оперативника.
Главарь "ЛНР" бежал в Москву / фото ghall.com.ua
В сети появилось видео, на котором показано главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого в аэропорту.
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Об этом сообщил российский писатель, ставший "заместителем командира батальона ДНР" Захар Прилепин на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет "Эхо Москвы".
По его словам, Плотницкий прибыл эконом-классом с маленькой сумкой на плече. "Все для новой жизни", - написал Прилепин и добавил, что в аэропорту "Шереметьево" Плотницкого ждали два оперативника.
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