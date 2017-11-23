Переворот в "ЛНР": в сети показали Плотницкого в аэропорту Москвы (видео)

В сети появилось видео, на котором показано главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого в аэропорту.

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Об этом сообщил российский писатель, ставший "заместителем командира батальона ДНР" Захар Прилепин на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет "Эхо Москвы".

По его словам, Плотницкий прибыл эконом-классом с маленькой сумкой на плече. "Все для новой жизни", - написал Прилепин и добавил, что в аэропорту "Шереметьево" Плотницкого ждали два оперативника.