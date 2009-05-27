Тимошенко велела Луценко вернуться в кресло главы МВД

Кабинет министров обязал Юрия ЛУЦЕНКО приступить к исполнению служебных обязанностей в должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО журналистам после заседания Кабинета министров.

«С сегодняшнего дня после заседания Кабинета министров, на котором завершилось рассмотрение результатов служебного расследования, приступлю к обязанностям министра внутренних дел Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что намерен ожидать решения Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует обстоятельства инцидента при его участии в аэропорту Франкфурта. «Безусловно, я буду ожидать решения Временной следственной комиссии, а также возможного парламентского решения», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что с момента создания в парламенте соответствующей ВСК (19 мая – УНИАН), он по просьбе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО написал заявление об уходе в отпуск. «В связи с тем, что действующее законодательство не предусматривает отстранение министра от должности решением Кабмина, я брал отпуск, а сейчас после завершения служебного расследования, поскольку было установлено отсутствие уголовного производства в отношении меня с немецкой стороны, отсутствия каких-либо доказательств об алкогольном опьянении и наличие выигрышного для меня решения берлинского суда в отношении газеты «Бильд», все эти обстоятельства были учтены и в связи с этим сегодня я приступаю к исполнению обязанностей министра внутренних дел, ожидая решения парламента», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в ВР были созданы две ВСК по расследованию обстоятельств инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку депутаты так и не пришли к согласию относительно единого кандидата, который бы возглавлял данную комиссию. Первую ВСК возглавил член фракции БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК, а вторую – Нестор ШУФРИЧ (Партия регионов).