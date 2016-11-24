ЕС назвал условие для разморозки выделения Украине помощи на 600 миллионов евро

Европейский Союз надеется на снятие Украиной в ближайшие недели моратория на экспорт древесины, введенного в 2015 году сроком на 10 лет, сказал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и главой Европейского совета Дональдом Туском.

По словам Юнкера, отмена моратория станет ключевым условием выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

"Я был рад услышать, что президент Украины намерен, согласно закону, отменить запрет на экспорт древесины и других смежных с ней продуктов. Это условие, которого мы ожидали, и на которое надеялись; последующие дни и недели будут для него знаковыми. Вместе с тем, это позволит нам согласовать последний транш в 600 млн евро, который мы обещали дать Украине в рамках нашей помощи для этой страны", - сказал Юнкер.

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Как сообщал УНИАН, Украина ввела мораторий на экспорт леса в качестве единственно возможной на тот момент меры, которая позволила навести порядок в сфере вырубки леса и оборота продукции лесного хозяйства. Вместе с тем, это решение вызвало много критики со стороны ЕС. В частности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отмечала, что мораторий противоречит нормам Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь, глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли подчеркивал, что отмена моратория - основное условие выделения средств. С ним соглашался и председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж. По его словам, отказ от снятия моратория может привести к отказу некоторых стран утвердить предложение Еврокомиссии о расширении квот на украинскую продукцию.

В Украине единой позиции по мораторию на экспорт леса нет. Вместе с тем, первый вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что если продолжение действия моратория на экспорт леса приведет к увеличению переработки древесины внутри страны, что является выгодным для Украины, Киев может обойтись без макрофинансовой помощи Европейского Союза.