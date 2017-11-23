Пограничники отреагировали на обострение ситуации в Луганске - усилили проверки

Из-за обострения ситуации на подконтрольных боевикам частях Донецкой и Луганской областей пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры на всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 тысяч граждан. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пограничные наряды большое внимание уделяют контрольным и режимным мероприятиям.

"В готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнено взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами", - подчеркнули в ГПСУ.