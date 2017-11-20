Посол Украины назвал "чушью" объявление персоной нон грата сотрудника посольства в Минске

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что не согласен с решением белорусской стороны об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства украины в Беларуси Игоря Скворцова, но не мог не выполнить этого решения.

«Когда я находился в здании МИД Беларуси, то мне дали ноту об объявлении Игоря Скворцова персоной нон грата. Я ответил, что не буду отрицать, не могу не выполнить, и в течение определенного времени Игорь Скворцов поехал. Я сказал, что это ерунда, но я должен выполнять», – заявил Кизим в комментарии Радио Свобода.

Он также опроверг заявления белорусского КГБ, которое обвинило задержанного ранее в Минске журналиста «Украинского радио» Павла Шаройка в «шпионаже» и «создании агентурной сети».

«Павел собирал информацию как журналист. И от таких же журналистов принимал информацию или еще от кого-то. Все, кто работал журналистом, знают, как это делается. То, что заявили, что он создал какую-то сеть, то каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните – я тоже в вашей сети», – сказал посол.

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Кизим заявил, что не верит в то, что Шаройко мог причинить вред интересам Беларуси.

«Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Павел Шаройко нанес какой-либо ущерб интересам Беларуси. Белорусы – наши братья, как говорит Александр Григорьевич. У нас никогда не было направления деятельности против Беларуси», – сказал он.

Посол добавил, что к делу Шаройко присоединится еще один адвокат.

«Пока что Шаройка защищает государственный адвокат и его жена с ней общается, у нее нет претензий, но очевидно, что она будет искать менее «ангажированного» и поэтому мы будем помогать ей», – подчеркнул Кизим.

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил 20 ноября, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в том, что работает на разведку и создал агентурную сеть.

Как заявил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин, работу Шаройко якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили «персоной нон-грата», добавили в КГБ.

В КГБ сообщили, что в деле также задержали гражданина Беларуси, которого обвинили в «государственной измене».

Павла Шаройко, собственного корреспондента «Украинского радио» в Беларуси, задержали 25 октября в Минске после проведения в его доме обыска по обвинению в «шпионаже». Шаройко держат в одиночной камере СИЗО КГБ. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают меры для защиты прав Шаройко, а Национальный союз журналистов Украины обнародовал требование о его немедленном освобождении.

В Министерстве обороны Украины опровергли заявление КГБ Беларуси о том, что задержан корреспондент под прикрытием журналистской деятельности работал на разведку.