"Не хочу подарок Путину делать": Саакашвили уверяет, что не боится ехать в Грузию

Экс-президент Грузии и лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили заявляет, что не боится ехать в Грузию, но не хочет делать подарок президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на вопрос журналистов о действиях Саакашвили, в случае появления информации о его депортации или экстрадиции из Украины в Грузию.

"Я не боюсь и в Грузию ехать, но я не хочу подарок делать Путину", - заявил он.

В то же время Саакашвили выразил уверенность, что в случае отправки его в Грузию, он быстро будет свободным.

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"Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным и, более того, Порошенко мало не покажется после этого. И он об этом знает, и грузинские власти это знают.

Если бы грузинская власти была бы такой мощной, что могла бы меня держать в тюрьме, она уже это бы сделала ", - сказал Саакашвили.

Также лидер "Движения новых сил" объяснил, что в Грузии большинство населения, правоохранительных органов и армия поддерживает команду Саакашвили.

"Мы создали Грузию. И в той стране большинство правоохранителей, вся армия и главное - большинство населения ... и любой украинец, который когда-то был в Грузии, может быть свидетелем того, что я говорю ... нас поддерживают. И никакой олигарх ни за какие деньги не может меня там держать в тюрьме. Это их главная дилемма", - заявил он.

Вместе с тем, Саакашвили напомнил, что приехал в Украину в сентябре 2017 года, хотя была информация о его возможной депортации.