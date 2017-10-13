Саакашвили ожидает большое количество людей 17 октября под Радой

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили ожидает большое количество людей 17 октября под Верховной Радой и надеется, что обойдется без провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Мы ожидаем большое количество людей со всей Украины ... Я думаю, что люди будут. Какое количество, я не знаю", - отметил Саакашвили.

Он также подчеркнул, что угроза и риск провокаций в этот день, но выразил надежду, что их не будет.

"Я не ожидаю, что у них есть силы что-то еще провоцировать. Если они будет что-то провоцировать, не дай Бог, что-то связанное с насилием, то все увидят, что это сделали ... Провокации будут направлены только на то, чтобы людей напугать. Не в наших интересах пугать людей ... Мы спокойно и решительно настроены ", - добавил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявил о намерении выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями.

"Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - сообщил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.