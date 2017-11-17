Украинский консул посетил задержанного в Беларуси Шаройко - посольство

Украинский консул посетил задержанного в Беларуси собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко и узнал об условиях его содержания

Такой ответ в Посольстве Украины в Республике Беларусь дали на запрос УНИАН.

"Консул Украины в Республике Беларусь посетил Павла Шаройко. Условия содержания украинского журналиста нормальные", - отметили в посольстве.

Других подробностей украинские дипломаты не сообщили.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, стало известно, что 25 октября в Минске был задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в Минске, гражданин Украины Шаройко.

В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии УНИАН сообщили, что принимают меры в деле защиты Шаройко. Посольство Украины в Беларуси принимает все меры для выяснения причин задержания Шаройко.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook написал, что задержали Шаройко 25 октября сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси.