Семья Порошенко дала 3 миллиона на мемориальный комплекс Небесной сотни (видео)

Организация «Благотворительный фонд Порошенко» выделила 3 млн грн на организацию конкурса проектов по созданию мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с членами архитектурной группы мемориального комплекса Героев Небесной сотни в Киеве.

«Мы договорились, что сегодня будет подписан меморандум о сотрудничестве между благотворительным фондом Порошенко, который возглавляет первая леди Марина Порошенко, и компанией Hossbach Lehmhaus GbR, и будут выделены первые деньги - 3 млн грн наших личных денег для того, чтобы конкурс был запущен. Я надеюсь на пожертвования других благотворителей», - заявил Порошенко.

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После этого состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры Украины, организатором конкурса Hossbach Lehmhaus GbR и Благотворительным фондом Порошенко.

«Надеюсь, высокий уровень конкурса на проект комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства позволит нам создать тот мемориал, который будет достоин наших героев», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Киевсовет выделил 1,23 га земли для строительства объекта «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства» в Киеве на аллее Небесной сотни (на улице Институтской), 3. Комплекс будет включать Мемориал Героям, Музей революции достоинства и обустроенное общественное пространство.