Фарион устроила перепалку с журналистом из-за украинского языка в прямом эфире (видео)

Журналист Дмитрий Гордон и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион устроили перепалку в прямом из-за ее предложения не давать работу и образование тем, кто не владеет украинским языком.

"Чей язык – того и власть! Украинское государство станет независимым только тогда, когда украинский язык будет преобладать абсолютно везде! Делать это нужно жестко и безапелляционно: роботу не дать, образование не дать – и запоют сразу же на следующий день!" — заявила бывший депутат в эфире "112 Украина".

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В ответ на это Гордон заявил, что выступает за то, чтобы единственным государственным языком был украинский, а в обычной жизни необходимо давать людям возможность говорить на любом языке.

"Слушая вас, я прихожу к мысли, что вы — либо агент Кремля, либо психически больная", — сказал журналист.

После этого Фарион посоветовала Гордону срочно лечиться от "рабской зависимости".

Как сообщал УНИАН, на пленарном заседании Верховной Рады заместитель председателя парламента Оксана Сыроид заставила нардепа от партии "Наш край" Антона Киссе выступать на украинском языке.