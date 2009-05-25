Ехануров, если его отправят в отставку, уйдет в науку

Юрий ЕХАНУРОВ в случае отставки с должности министра обороны Украины займется научной и преподавательской деятельностью.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил в интервью газете «Дело» (№ 79 от 25 мая), отвечая на вопрос о том, как он видит свое будущее, если придется оставить пост министра обороны.

Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что возглавляет фонд «Украина-ЮНЕСКО» и как председатель фонда будет работать над тем, чтобы Национальный заповедник «Херсонес Таврический» внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме этого, он рассматривает возможность работы в Институте конкурентного общества, который занимается исследованиями в области предпринимательства.

Также Ю.ЕХАНУРОВ является профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, где читает лекции по инвестициям на экономическом факультете.

«Это когда я первый раз уходил с поста министра экономики, то вышел на улицу и не знал, куда идти. Сейчас другая ситуация», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свое очередь, отметил, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

21 мая Ю.ЕХАНУРОВ продемонстрировал журналистам документы, подтверждающие законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих. Он назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».