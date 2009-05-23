Тигипко: нечего ссылаться на мировой кризис

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины Сергей ТИГИПКО отмечает необходимость модернизации и радикального обновления украинской политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в своем выступлении на съезде Трудовой партии Украины, который проходил сегодня в Киеве.

Политик, в частности, отметил, что «сегодня Украина приближается к социальному потрясению из-за предынфарктного состояния экономики”. «Как специалист хочу сказать, что у нас могло не быть таких потерь. Говорить и ссылаться только на мировой кризис, я считаю, нечестно», - сказал С.ТИГИПКО, уточнив, что основная проблема такого падения и социальных потерь заключается в состоянии украинской политики.

По мнению С.ТИГИПКО, «когда нужно было, как на конвейере, штамповать антикризисные решения, бороться с коррупцией, развязать руки предпринимателям, заниматься Евро-2012, создавать новые рабочие места, инвестировать в инфраструктуру страны, мы занимаемся политическими ссорами, шоу по блокированию трибун, идем в отпуска как народные депутаты, как будто в стране все в порядке».

В связи с этим С.ТИГИПКО высказал уверенность, что сегодня необходима модернизация украинской политики и ее радикальное обновление. «Кризис подталкивает нас к такому шагу», - подытожил С.ТИГИПКО.