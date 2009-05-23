Ющенко уже не тот романтик, каким был в 2004 году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже не верит в объединение демократических сил в единую партию.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

По словам В.ЮЩЕНКО, он уже не тот романтик, каким был в 2004 году, когда искренне верил в такую возможность.

В.ЮЩЕНКО заметил, что намерен сосредоточить все усилия на самодостаточности возглавляемой им партии «Народный Союз «Наша Украина».

Справка УНИАН. В 2007 году во время избирательной кампании по досрочным выборам народных депутатов 9 политических партий заключили соглашение о создании блока «Наша Украина – Народная самооборона».

В блок вошли партии “Народный Союз “Наша Украина”, “Вперед, Украина!”, Народный Рух Украины, Украинская республиканская партия “Собор”, Украинская народная партия, Христианско-демократический союз, партия “Пора”, Партия защитников Отчизны и Европейская партия Украины.

Предусматривалось, что все они после выборов объединятся в одну партию национально-демократического направления.