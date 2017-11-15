Названы топ-10 нардепов, которые игнорируют голосования в Раде (инфографика)

Комитет избирателей Украины составил рейтинг ТОП-10 депутатов, которые игнорируют голосования в ВР. Согласно данным КИУ, некоторые нардепы из почти 11 тысяч голосований приняли участие всего в 50-ти.

Среди десяти народных депутатов, которые пропустили больше всего голосований за три года Сергей Левочкин («Оппозиционный блок»), Сергей Клюев (внефракционный), Вадим Рабинович («Оппозиционный блок»), Константин Жеваго (внефракционный), Андрей Белецкий (внефракционный), Сергей Ларин ( "Оппозиционный блок"), Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа»), Юлия Левочкина («Оппозиционный блок"), Дмитрий Ярош (внефракционный).

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За три года было проведено 10 945 голосований. Из них Сергей Левочкин принял участие в 51 голосовании (нажал «за», «против» или «воздержался»), Сергей Клюев - 54, Вадим Рабинович - 157, Константин Жеваго - 215, Андрей Белецкий - 229, Сергей Ларин - 234, Ефим Звягильский - 246, Вячеслав Богуслаев - 283, Юлия Левочкина - 286, Дмитрий Ярош - 296.

К примеру, Дмитрий Ярош еще ни разу не проголосовал за время работы седьмой сессии ВР. Последний раз нардеп голосовал в июле 2017г. Сергей Левочкин последний раз голосовал в сентябре 2017.

При этом отдельные из указанных народных депутатов регулярно посещали заседания ВР, однако сознательно не голосовали. Так, за три года Левочкин посетил 47% заседаний ВР, но принял участие лишь в 0,47% голосований. Рабинович посетил 48% заседаний, но голосовал в 1% раз.

Как сообщал УНИАН, ранее КИУ подготовил материал «ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде», в котором сравнил идеи и лозунги Коммунистической партии Украины и фракций ВР нынешнего созыва.