Ленинское наследие: опубликован рейтинг "ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде" (инфографика)
Чаще всего риторика совпадает с коммунистической у представителей Радикальной партии Олега Ляшко, «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина».
К столетию Октябрьской революции (7 ноября 1917) КИУ подготовил материал «ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде», в котором сравнил идеи и лозунги Коммунистической партии Украины и фракций ВР нынешнего созыва. Интересно, что несмотря на запрет коммунистической идеологии в Украине во многих фракций ВР идеи совпадают с теми, которые в свое время поддерживала КПУ.
Среди ТОП-5 живых идей Компартии в ВР:
1. Запрет продажи земли
2. Против приватизации
3. Государственный патернализм
4. Критика МВФ
5. Популистские лозунги на социальную тематику
Отдельные идеи КПУ используют в своей риторике все фракции ВР. Однако чаще всего риторика совпадает с коммунистической у представителей Радикальной партии Олега Ляшко, «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина».
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В частности, как и КПУ, Радикальная партия, "Оппоблок" и «Батькивщина» активно критикуют МВФ, выступают «против» продажи земли и приватизации государственных предприятий. Все без исключения фракции ВР поддерживают в разном виде идею о государственного патернализма (бесплатное образование, медицина, тарифы на ЖКХ), используют нормы по партийной диктатуры и поддерживают популистские лозунги соцтематику.
«Это исследование не означает, что все, кто критикуют МВФ или выступают за увеличение роли государства являются коммунистами. Однако оно показывает, насколько похожей может быть риторика у политических сил с якобы разной идеологией. За неимением мощных левых партий их идеи стали использовать партии либерального толка, а также политики, которые активно критиковали Компартию и, в частности, П. Симоненко, в прошлом», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
При анализе учитывались официальные заявления ключевых спикеров фракций ВР, положения предвыборных программ партий, а также кандидатов в президенты на выборах 2014 года.
Напомним, что 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.