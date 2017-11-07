Ленинское наследие: опубликован рейтинг "ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде" (инфографика)

К столетию Октябрьской революции (7 ноября 1917) КИУ подготовил материал «ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде», в котором сравнил идеи и лозунги Коммунистической партии Украины и фракций ВР нынешнего созыва. Интересно, что несмотря на запрет коммунистической идеологии в Украине во многих фракций ВР идеи совпадают с теми, которые в свое время поддерживала КПУ.

Среди ТОП-5 живых идей Компартии в ВР:

1. Запрет продажи земли

2. Против приватизации

3. Государственный патернализм

4. Критика МВФ

5. Популистские лозунги на социальную тематику

Отдельные идеи КПУ используют в своей риторике все фракции ВР. Однако чаще всего риторика совпадает с коммунистической у представителей Радикальной партии Олега Ляшко, «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина».

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В частности, как и КПУ, Радикальная партия, "Оппоблок" и «Батькивщина» активно критикуют МВФ, выступают «против» продажи земли и приватизации государственных предприятий. Все без исключения фракции ВР поддерживают в разном виде идею о государственного патернализма (бесплатное образование, медицина, тарифы на ЖКХ), используют нормы по партийной диктатуры и поддерживают популистские лозунги соцтематику.

«Это исследование не означает, что все, кто критикуют МВФ или выступают за увеличение роли государства являются коммунистами. Однако оно показывает, насколько похожей может быть риторика у политических сил с якобы разной идеологией. За неимением мощных левых партий их идеи стали использовать партии либерального толка, а также политики, которые активно критиковали Компартию и, в частности, П. Симоненко, в прошлом», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

При анализе учитывались официальные заявления ключевых спикеров фракций ВР, положения предвыборных программ партий, а также кандидатов в президенты на выборах 2014 года.

Напомним, что 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.