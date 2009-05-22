Герман считает, что Ехануров стал жертвой торга с Тимошенко

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что ситуация вокруг министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА является закономерным итогом его собственной беспринципной позиции во время голосования за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов комментарии А.ГЕРМАН.

”Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании фракции дословно сказал: “Если Генеральная прокуратура подтвердит те вещи, которые опубликовала КРУ, конечно, мы будем голосовать за отставку”. Мы не можем покрывать коррупционеров в правительстве. Но мы так же не можем человека, которого обвинили и назвали виновным, отставлять и принимать в этом участие без подтверждения Генеральной прокуратуры”, - отметила народный депутат, добавив, что Ю.ЕХАНУРОВА на время расследования можно просто отстранить от исполнения обязанностей.

По убеждению А.ГЕРМАН, “надо, чтобы «помаранчевая» власть наконец отказалась от практики обвинять людей и сразу карать”. “Власть - это не прокуратура, власть - это не суд. Вина человека должна быть доказана. И только тогда его можно назвать виновным”, - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, “Ю.ЕАНУРОВ стал жертвой собственного политического торга”.

“Я хорошо помню, как в парламентском зале он торговался с ТИМОШЕНКО и отдал голос за ее обещание прийти на эту должность. Если бы ЕХАНУРОВ тогда придерживался принципов и сказал бы “нет”, то сегодня в Украине была бы совсем другая ситуация”, - сказала А.ГЕРМАН, добавив, что “он сторговался и купил за свой голос свою должность”.

”Так будет с каждым, кто будет принимать участие в грязных торгах. Поэтому я смотрю на это с иронией”, - резюмировала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 20 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО выступила за отставку Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с “беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами” и земельными ресурсами.

В свою очередь, Министерство обороны призвало руководство правительства быть более сдержанным и взвешенным в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения политических задач.