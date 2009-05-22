Ющенко обратился к украинцам с «единственным и главным посланием»

Единство украинского общества – это главное условие прогресса в развитии государства.

Об этом отметил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время выступления на Тарасовой горе в Каневе Черкасской области.

«Сегодня, стоя возле этого святого места – могилы Тараса Шевченко, еще раз обращаюсь к Украинскому народу с единственным и, возможно, главным сегодня посланием – посланием единства. Нас ничего не может разъединить», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства добавил, что тема единства Украины в настоящее время актуальна как никогда.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что тема соборности Украины всегда была важна. По словам Президента, он оптимистически смотрит на перспективы ее достижения в украинском обществе.

Глава государства призвал украинцев на ближайших выборах засвидетельствовать свою преданность украинской идее. «Я очень хотел бы, чтобы вы не забыли своего украинского выбора», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о значении сегодняшнего события – традиционном восхождении на Тарасову гору, которое проходит 22 мая (день перезахоронения праха Тараса Шевченко), В.ЮЩЕНКО отметил, что этой дорогой должен пройти каждый украинец. «Это важная дорога для любого поколения. Каждый человек, который пройдет этой дорогой будь-то в детстве, в юном или преклонном возрасте, назад уже возвращается украинцем», – убежден Президент.

«Это не только дорога нашего духа. Это дорога нашего будущего», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул значение наследия поэта для украинской государственности. «Почти два века тому назад Шевченко мечтал об украинской независимости, написал десятки произведений о воле и свободе. Без него многое не могло бы произойти из того, что происходит сегодня», – сказал он. Отдавая дань памяти Великого Кобзаря, Президент Украины возложил цветы к памятнику на могиле Т.Шевченко.

Глава государства в рамках мероприятия посетил первый народный музей Кобзаря «Тарасова світлиця».

В.ЮЩЕНКО также возложил цветы к памятному знаку Олексе Гирныку.