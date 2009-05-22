Тигипко завтра благословят на президентские выборы

Завтра, 23 мая, Трудовая партия Украины на своем съезде планирует определиться с участием в предстоящих президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщил источник в Политсовете Трудовой партии Украины. Как ожидается, ТПУ также выскажется в поддержку Сергея ТИГИПКО как потенциального кандидата в Президенты Украины.

«Речь не идет об официальной поддержке кандидата, поскольку избирательная кампания еще не объявлена, - уточнил собеседник агентства. – В то же время партия практически уже готова заявить о том, что отдает предпочтение Сергею ТИГИПКО среди других потенциальных претендентов на пост президента учитывая его позицию по принципиальным вопросам развития страны, способность прекратить раздор между властными институтами и предложить реальную и действенную программу преодоления экономического кризиса».

«При этом С.ТИГИПКО не претендует на председательство в ТПУ, но подавляющим большинством региональных партийных организаций именно он признается неформальным, почетным лидером партии», - добавил собеседник агентства.

Ожидается, что С.ТИГИПКО завтра примет участие в съезде и выступит перед делегатами.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоится второй этап IX съезда ТПУ, его первый этап (на котором председателем партии был избран Дмитрий СИРОТА, сын основателя ТПУ Михаила Сироты) прошел 18 октября прошлого года.