Ющенко назначил Януковича на роль щуки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на конструктивный диалог между коалицией и оппозицией в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Выборы показали, что на фоне свободной политической конкуренции впервые появилась возможность наладить конструктивный диалог между большинством и оппозицией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает наиболее важным, чтобы «оппозиция была в оппозиции к власти, а не к государству».

По словам В.ЮЩЕНКО, и коалиция, и оппозиция в своей деятельности должны руководствоваться национальными интересами государства. «Это позволит не только серьезно структурировать парламент, но и придать динамику развитию государства», - подчеркнул он.

Характеризуя оппозицию и ее отношения с властью В.Ющенко сказал: «Это (оппозиция) щука, которая не позволяет, чтобы карась дремал в пруду».