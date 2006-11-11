Луценко: можно идти изящными туфельками по спинам вчерашних побратимов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает единственным победным путем для демократических сил разоблачение действий нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на втором этапе ІІІ съезда партии “Народный Союз Наша Украина”.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что нынешняя власть «демонстративно отпустила ЩЕБАНЯ - человека, который гулял полтора года и скрывался от правосудия». Министр считает, что это «как хамский плевок власти в лицо всему народу».

Он отметил необходимость идти к людям и объяснять, что происходит. Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, нужно быть честными, и объяснить, «что победу людей предали, использовали, оболгали».

Одни, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, это сделали, в частности, из-за того, что «шелест купюр заглушил бой революционных барабанов». Как сказал министр, они шли во власть «не на служение, а на заработки». «Другие использовали президентскую кампанию как личное раскручивание своих амбиций, и решили, что можно идти вперед к тотальной монопольной власти изящными туфельками по спинам вчерашних побратимов, не забывая при этом списать в дни инаугурации пару миллиардов долгов в бюджет», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. Третьи, по его словам, «пересидели вал юридических процедур», и, “найдя пути и цену, как закрыть рот правосудию», снова заняли свои должности. Из-за этого, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, люди растеряны, и поэтому единственно правильным путем является поход к людям и объяснение того, что происходит. Для этого демократические силы должны объединиться, еще раз подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.