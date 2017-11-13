Порошенко лишил глав местных госадминистраций статуса госслужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы» (регистрационный номер 7126).

«13.11.2017 возвращен с подписью от президента», - говорится на сайте парламента в информации о состоянии прохождения документа.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы» (№7126), которым вывела должности председателей местных госадминистраций и их заместителей из категорий должностей госслужбы.

При рассмотрении законопроекта народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум выразила мнение, что этот закон противоречит, в частности, требованиям политической непредвзятости государственных служащих и невозможности высокой категории государственных служащих быть членами политических партий.

Вместе с тем, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что закон по отдельным вопросам прохождения госслужбы возвращает конституционные права президента, поскольку, согласно статье 188 Конституции, председатели местных госадминистраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабмина. По словам председателя фракции БПП, необходимость внесения изменений в законодательство возникла в связи с кризисной ситуацией в вопросе назначения председателей райгосадминистраций, поскольку законом о госслужбе предусмотрена сложная процедура отбора кандидатов на должности председателей РГА.