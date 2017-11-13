Комитет ВР по нацбезопасности перенес на среду заседание по законопроекту о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны перенес свое заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса с сегодняшнего дня на среду, 15 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Заседание комитета переносится на 15.00 15 ноября в связи с продолжением работы рабочей группы над согласованием текста законопроекта. Само же заседание рабочей группы будет проходить сегодня.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Ко второму чтению, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок.

Среди других была подана поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года в качестве даты начала агрессии России против Украины.

Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

6 ноября секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник не исключил, что рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса продлится до двух недель.

В то же время Пашинский заявил, что сделает все, чтобы организовать рассмотрение поправок, чтобы парламент рассматривал документ уже во вторник, 14 ноября.

11 ноября председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что рассмотрение в парламенте законопроекта о реинтеграции Донбасса запланировано на четверг, 16 ноября.