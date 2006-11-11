Наша Украина и Блок Тимошенко обменялись рейтингами

Председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ одним из следствий не совсем удачной избирательной кампании «Нашей Украины» называет то, что блок очутился между ложью со стороны оранжевых побратимов и реваншем других политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, выступая на съезде политической партии «Народный Союз «Наша Украина», в котором принимают участие 1336 делегатов из всех регионов Украины.

По его словам, третье место «Нашей Украины» («Наша Украина» по результатам выборов получила третий результат за количество набранных голосов избирателей после Партии регионов и БЮТ – УНИАН) связано со многими факторами. В частности то, что в отличие от предыдущей кампании и своих конкурентов блок проводил деперсонифицированную кампанию. Он отметил, что это произошло по объективным причинам, и «Наша Украина» представила своим сторонникам лидеров партий – учредителей блока.

Еще одним недостатком парламентской избирательной кампании Р.БЕССМЕРТНЫЙ назвал то, что блок объективно имел общую электоральную базу с БЮТ. «И любые колебания мотивационного маятника могли создать как позитивную так и негативную для нас рейтинговую конъюнктуру. Сегодня я констатирую, что наши оранжевые побратимы, прибегая к сокрушительной и необоснованной критике, а чаще, даже к откровенной лжи, набирали себе социологические баллы. Количество немотивированной грязи было таким огромным, что во время избирательной кампании даже обнародовали реестр неправды», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, добавив, что «Наша Украина» очутилась между двумя огнями «между ложью и реваншем».

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ назвал просчетом партии, то, что на местных уровнях партии, которые входили в блок, не создали идентичных блоков и подчас между собой конкурировали. Он привел пример, что во Львовской и Ивано-Франковской областях, где на местах были созданы идентичные блоки, блок занял первое место и на выборах в парламент.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напомнил, что в начале избирательной кампании практически все время «Наша Украина» опережала БЮТ: «а день выборов стал холодным душем, как для социологов, так и для политиков. «Наша Украина» и БЮТ поменялись рейтингами». Причиной он назвал то, что «Наша Украина» несла ответственность за власть, но не смогла обеспечить нормальный ход голосования, в результате чего были созданы очереди на участках, произошло разбалансирование работы штабов, несоблюдение стиля кампании, низкий уровень отдельных штабов, вялая работа с избирателями и тому подобное.