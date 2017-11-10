Свекровь главы НАПК закрыла в квартире детектива НАБУ, который пришел вручить повестку на допрос (видео)

Родственница председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.

"10 ноября 2017 года в рамках расследования производства по факту вероятного внесения недостоверных данных в е-декларацию главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственницы главы НАПК с целью вручения повестки прибыть на допрос", - говорится в сообщении.

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Как отметили в НАБУ, родственница Корчак выразила желание быть допрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру.

"После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу главы НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ", - рассказали в НАБУ.

Пока детектив находился в квартире, на место прибыла глава НАПК Наталья Корчак вместе с мужем и сообщила работникам НАБУ, которые были снаружи, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Сотрудники Бюро вызвали полицию и никаких силовых действий не предпринимали.

"Сейчас детектив покинул квартиру свидетеля", - добавили в НАБУ.

Позже Корчак сообщила "112 Украина" в подъезде дома, что свекровь дала показания детективу, подписала протокол и после того позвонила и спросила, что ей делать.

"Я ей предложила, что приеду, вызову полицию и журналистов. И приехал целое подразделение НАБУ, чтобы освободить детектива", - заявила Наталия Корчак.

Кроме того, она утверждает, что детектив НАБУ взял показания у ее родственницы без объяснений.