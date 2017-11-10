Ужесточение наказаний за нарушения ПДД: все предложения Кабмина по уменьшению смертности на дорогах

В утвержденных правительством предложениях изменений в нормативно-правовые акты в сфере безопасности дорожного движения предлагается повысить штрафы и ужесточить наказание за нарушение ПДД.

На внеочередном заседании Кабинета министров министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал предлагаемые изменения в Уголовный кодекс Украины об усилении наказания водителей, в частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"Внести изменения в статью 286 Уголовного кодекса Украины... Там, где у нас о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами следующие: прежде всего, предлагаем увеличить наказание за уже предусмотренные настоящей статьей нормы Уголовного кодекса Украины преступления. Кроме того, предлагаем внести изменения в ту статью кодекса, которая предусматривает отдельную ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, и назначить за это строгое наказание. Так, предлагаем установить ответственность за нарушение ПДД лицами, совершенное в нетрезвом состоянии, повлекшее средней тяжести повреждения, и предусмотреть наказание за это - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет" - сказал Аваков.

Также, добавил он, предлагается повысить наказание за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть. "За нарушение ПДД лицами, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть или причиненное тяжкое телесное повреждение, - наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет" , - отметил он.

Также Аваков предложил ограничить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км в час. "Установить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенном пункте 50 км в час. Сейчас максимальная скорость 60 км в час", - добавил он.

По его словам, согласно международным исследованиям, такая скорость является наиболее оптимальной с точки зрения обеспечения безопасности участников дорожного движения. "Установлено, что при уменьшении максимально допустимой скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км в час количество ДТП, в частности, ДТП с тяжелыми последствиями, существенно уменьшится", - подчеркнул министр.

Также в МВД предложили увеличить размеры штрафов, в частности, за превышение скорости и за управление транспортом без прав. "Увеличить размеры штрафов за некоторые виды административных правонарушений, в частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более 50 км в час в пределах города установить штраф 3400 грн. Сейчас этот штраф 510 грн. За оставление места ДТП установить штраф 3400 грн, а также предусматривать возможность лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Сейчас этот штраф 255 грн. За управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством, установить штраф в размере 10 200 грн, а в случае совершения такого повторного правонарушения - 40 тыс. 800 грн. Сейчас за все это предусматривается штраф 510 грн", - сказал Аваков.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, предусматривается штраф в размере 20 тыс. 400 грн за управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления, а за повторное совершение этого правонарушения в течение года - 40 тыс. 800 грн. Сейчас взыскание составляет 510 грн.

В то же время Аваков предложил увеличить срок наложения административных взысканий до одного года (сейчас три месяца) с момента выявления правонарушения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.

«Сегодня по ряду причин, субъективного и объективного характера, таких, как искусственное затягивание рассмотрения административных материалов, загруженность или неукомплектованность судов и т.п., массово встречаются случаи, когда в день рассмотрения дела этой категории уже истек срок при наложении административного взыскания", - пояснил Аваков.

Вместе с тем он предложил ввести фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. "Принять меры по фактическому введению фото- и видеофиксации правил дорожного движения - это стратегия, несмотря ни на что - предостережение, отрицание и неприятие этой системы со стороны отдельных политиков и представителей общественности - мы считаем внедрение системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения наиболее действенным, эффективным механизмом борьбы и безальтернативным механизмом борьбы с нарушениями и их профилактикой", - сказал министр.

Также он предложил изменения в порядке выдачи удостоверения водителя. В частности, выдавать первое водительское удостоверение на срок до двух лет. "Внести изменения в порядок выдачи удостоверения водителя, которыми предусмотреть, что срок водительского удостоверения, полученного лицом впервые, составляет два года. И если в течение этих двух лет лицо совершает не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершает их вообще, после окончания двухлетнего срока ему выдается удостоверение водителя сроком на тридцать лет без сдачи дополнительных экзаменов", - отметил министр.

Согласно предложению, в противном случае для получения удостоверения сроком действия 30 лет лицо должно повторно сдать экзамен на право управления транспортным средством.