Кабмин утвердил изменения к документам в сфере безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины утвердил предложения Министерства внутренних дел относительно изменений в нормативно-правовые акты в сфере безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд соответствующих документов одобрен на заседании правительства.

В частности, одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», постановления правительства «О функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме», «О внесении изменений в Правила дорожного движения», «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами».

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«Есть предложение принять с трехдневной доработкой», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Верховной Раде уже есть ряд законопроектов по безопасности дорожного движения.

Гройсман подчеркнул, что эти решения должны быть рассмотрены на следующей пленарной неделе, которая состоится 14-17 ноября.