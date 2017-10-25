После ДТП в Харькове МВД наконец заявило о намерении запустить систему видеофиксации

МВД инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Кабинете министров.

«Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрению исключительно вопроса Правил дорожного движения и усилению ответственности за их нарушение», - подчеркнул Аваков.

Читайте такжеПолиция выставила охрану в больницах, где находятся пострадавшие в харьковской ДТПГлава МВД отметил, что ведомство предлагает изменения в законодательство, которые касаются актуальных вопросов в этой сфере.

«Мы имеем законодательные предложения Верховной Раде, а также Кабмину. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова вечером 18 октября произошло ужасное ДТП - внедорожник въехал в толпу людей, в результате чего погибли пять человек.

Автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.