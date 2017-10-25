Венгрия может создать препятствия для евроинтеграционных стремлений Украины - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Венгрия как страна-член Европейского союза и НАТО меет серьезный вес для возможности создавать какие-либо препятствия для украинских евроинтеграционных или евроатлантических стремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Киеве.

«Мы будем продолжать диалог со всеми странами-членами ЕС, которые выразили тем или иным способом свои замечания относительно принятой редакции статьи о языке в образовательном законе», - сказала вице-премьер.

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Климпуш-Цинцадзе напомнила, что уже удалось подписать такой меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Польши.

«Я убеждена, что аналогичным путем диалога и понимания мы придем к согласию и с другими нашими партнерами. На данный момент диалог с Венгрией выглядит сложным, учитывая такую ультимативность подходов, которые были озвучены, в частности, венгерским министром иностранных дел. Венгрия как страна-член ЕС и страна-член НАТО, безусловно, имеет серьезный вес для того, чтобы иметь возможность создавать при желании какие-то препятствия для украинских евроинтеграционных или евроатлантических стремлений», - подчеркнула она.

Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе отметила, что «есть абсолютно трезвый и объективный подход всех наших остальных партнеров, которые, во-первых, идут на диалог, и во-вторых, ожидают решения и позиции Венецианской комиссии по оценке этой конкретной языковой статьи».

«После этого будут ожидать реакции украинского парламента, правительства и президента по учету тех предложений, которые будут высказаны или не будут ли высказаны в решении Венецианской комиссии. В рамках цивилизованного эффективного обмена мнениями мы будем продолжать вести беседы как с венграми, так и всеми остальными партнерами. Надеюсь, что такая коллективная объективная оценка ситуации поможет нивелировать такой негативный настрой Венгрии», - заметила вице-премьер.

*** 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 Закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.