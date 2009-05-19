Ющенко назначил нового главу своего Секретариата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Веру УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента Украины.

Текст соответствующего указа главы государства от 19 мая размещен на его официальном сайте.

Справка УНИАН. В.УЛЬЯНЧЕНКО родилась в 1958 году. Окончила филологический факультет Киевского университета им. Шевченко, переводчик. Была народным депутатом Украины 4-го созыва. С марта 2005 года – внештатным советником Президента. С июня 2006 года занимала должность председателя Киевской областной государственной администрации. 16 мая 2009 года была избрана председателем Совета партии “Народный Союз Наша Украина”.

Предыдущий глава Секретариата Президента В.БАЛОГА подал заявление об отставке 12 мая. Сегодня, 19 мая, своим указом Президент В.ЮЩЕНКО освободил В.БАЛОГУ от этой должности.