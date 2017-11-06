Климкин призвал страны ЕС и G7 направить представителей на судебное заседание по делу Гриба

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Европейского Союза и "Большой семерки" направить своих представителей на судебное заседание по делу похищенного в Беларуси и незаконно удерживаемого в российском следственном изоляторе Украинские Павла Гриба.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Срочно обратился к странам ЕС и G7 направить представителей на судебное заседание по делу Павла Гриба завтра. Мир должен видеть российское псевдоправосудие в действии", - отметил Климкин.

"Требуем от России предоставить доступ украинским врачам к Павлу Грибу. Человек нуждается в помощи, а над ним издеваются, не гнушаясь здоровьем и жизнью", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, проведет заседание по вынесению меры пресечения для похищенного российскими спецслужбами в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба.