Лутковская: российский омбудсмен игнорирует запросы о состоянии Гриба

Российский омбудсмен игнорирует запросы о состоянии похищенного сотрудниками ФСБ украинца Павла Гриба. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Я не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ. При этом речь шла не о сути обвинения, а о другом... о состоянии здоровья, лекарствах необходимых, условиях, в которых находится человек, и о возможности допуска родственников, встречи с родственниками, с врачами. К сожалению, никакой официальной информации до сих пор нет", - сказала она.

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Она также сообщила, что общалась с отцом Павла Гриба. "Если я не ошибаюсь, (отца Гриба, - ред.) не допустили на свидание с Павлом", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. Российские следователи обвиняют Павла в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. Его собираются судить за "преступление", предусмотренное ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, за которое парню грозит от трех лет лишения свободы. У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла к 17 октября. А 18 октября суд продлил его арест до 4 января 2018 года.