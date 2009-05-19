Ющенко указал Верховной Раде на ее моральный долг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз призывает Верховную Раду внести предложенные им изменения в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.

В.ЮЩЕНКО заметил, что моральным долгом всех, в том числе и Верховной Рады, является инициирование изменений в Конституцию, которые гармонизировали бы систему власти в Украине и обеспечили бы политическую стабильность в государстве.

При этом В.ЮЩЕНКО детально рассказал о предложенном им на рассмотрение парламента проекте конституционных изменений, особо выделив вопрос предоставления большей самостоятельности регионам, вопрос необходимости введения двухпалатного парламента, отмены депутатской неприкосновенности и необходимость перехода к открытым избирательным спискам.