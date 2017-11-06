НФ требует принять законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины и признании России агрессором

Фракция "Народный фронт" требует немедленного рассмотрения во втором чтении законопроекта о восстановлении территориальной целостности Украины (№7163). Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Прошел месяц со времени принятия в первом чтении законопроекта №7163 о восстановлении территориальной целостности Украины. Это достаточно времени, чтобы доработать его с учетом всех правок. "Народный фронт" считает, что этот законопроект необходимо срочно выносить в зал для обсуждения и окончательного принятия", - подчеркнул он.

Максим Бурбак также отметил, что возглавляемая им фракция не позволит затягивать рассмотрение законопроекта. Он также подчеркнул, что именно по требованию фракции из законопроекта было изъято упоминание о Минских договоренностях.

"Легализации Минских договоренностей в украинском законодательстве не будет", - подчеркнул народный депутат.

"Позиция "Народного фронта" последовательна и понятна. Мы однозначно за признание России агрессором, закрепление за Крымом и ОРДЛО статуса временно оккупированных территорий, а также за возложение полной ответственности на Россию за все, что происходит на оккупированных территориях. Такая позиция Украины абсолютно соответствует международному праву и здравому смыслу", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак отметил также, что "Народный фронт" настаивает на введении визового режима с Россией: "Это важная политическая предпосылка продолжения и расширения санкций против России".

Народный депутат также отметил, что принятие законопроекта и определения правового статуса боевых действий на Донбассе будут способствовать правомерному рассмотрения судебных дел.

Руководитель фракции напомнил, что сегодня в суде происходит рассмотрение дела украинского пограничника Колмогорова. "Должны быть бдительными в таких судебных процессах. Судилище над нашими военными деморализует украинскую армию и общество в целом", - сказал он.

"Много воинов АТО, которые сейчас под следствием, являются жертвами неопределенного правового статуса этой оборонительной войны. Мы считаем, что системным решением станет принятие в целом законопроекта №7163. И требуем его срочного рассмотрения во втором чтении", - подчеркнул Максим Бурбак.