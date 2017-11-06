"Я шакалов не боюсь": Шкиряк прокомментировал нападение на него (фото, видео)

Возле здания Высшего специализированного суда Киева, где продолжается рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова, группа неизвестных людей попыталась избить советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

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"Друзья, все ок! Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не побил и ничего страшного со мной не произошло. "Живее всех живых", - написал сам Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он назвал этот инцидент под зданием суда "очередным перформенсом от "бригады" Гришина и Ко".

"Я бы даже сказал практически подвиг - целого Шкиряка чуть не поймали:). Им же там тоже как-то надо развлекаться:)", - добавил советник главы МВД.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Кроме того, в комментарии NewsOne Шкиряк заявил, что к нападению на себя относится философски. "Я шакалов не боюсь", - подчеркнул он.

Также советник Авакова отметил, что не пострадал в результате нападения пьяных активистов и заявил, что способен себя защитить. Кроме этого, он назвал этих агрессивных людей "ограниченными людьми, которым заплатили".