Симоненко предлагает Балоге пойти в Генпрокуратуру с повинной

Конфликт в украинском политикуме с отставкой Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента не прекратится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня в интервью журналистам.

Он отметил, что конфликт «не может прекратиться, потому что есть разные интересы у мощных финансово-олигархических группировок». По словам лидера коммунистов, этот конфликт будет длиться до тех пор, пока они не разделят между собой власть», то есть пока не состоятся выборы Президента.

Говоря об отставке В.БАЛОГИ, П.СИМОНЕНКО отметил, что «корабль давно утонул, а они сейчас, как крысы, бегут с этого корабля».

Кроме того, комментируя заявление В.БАЛОГИ относительно “кумовства в окружении В.ЮЩЕНКО”, П.СИМОНЕНКО отметил, что это то, о чем давно все говорили, но В.БАЛОГА озвучил это тогда, когда ему стало выгодно.

П.СИМОНЕНКО считает, что В.БАЛОГА должен сегодня «пойти в Генеральную прокуратуру с повинной, потому что есть за что винитися и есть о чем думать».

Как сообщал УНИАН, 16 мая В.БАЛОГА заявил о том, что написал заявление об отставке. Сегодня, 19 мая, Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении В.БАЛОГИ.

В.БАЛОГА назвал причиной своей отставки несогласие с решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост главы государства.

Также В.БАЛОГА обвинил В.ЮЩЕНКО в пренебрежении профессиональными качествами в интересах кумовства при назначении на государственные должности.