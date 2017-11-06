Беглый нардеп Онищенко оформляет немецкое гражданство

Депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который скрывается от правоохранительных органов Украины, оформляет гражданство Германии. Об этом DW сообщил бургомистр поселка, в котором поселился политик-беглец.

Александр Онищенко подал необходимые для получения немецкого гражданства документы еще несколько месяцев назад, сообщил бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен. Глава общины рассчитывает, что вскоре украинский политик будет иметь немецкий паспорт. Бескен лично способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором подчеркнул выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

"Я несколько раз переспрашивал относительно состояния дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации все должно решиться положительно", - отметил бургомистр.

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По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим поместьем и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Учитывая продолжительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

Ганс Бескен объяснил, что способствует украинскому мультимиллионеру в паспортном вопросе, поскольку надеется, что Онищенко принесет пользу его обществу. Украинец пообещал бургомистру, что в будущем вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на самом высоком уровне. Про проблемы с законом новоиспеченного односельчанина в Украине сельский голова слышал, однако "не берется давать этому оценку". В свою очередь, Александр Онищенко отказался от общения с DW. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.

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Как сообщал УНИАН, как сообщал УНИАН, НАБУ ведет расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыче" причинен ущерб более чем на 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к "газовой схемы" 29 человек. Восемь из них, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в силу обвинительный приговор.